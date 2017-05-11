老字號品牌 推出「紅茶杏仁乳加」

全新「77紅茶杏仁乳加」即日起全台全家便利商店獨家販售。（圖片提供／宏亞食品）

吃膩了傳統零食，老字號品牌77乳加巧克力繼先前推出宇治抹茶口味，一度造成搶購熱潮，此次加入紅茶元素製作，全新期間限定「77紅茶杏仁乳加」，蹦出新滋味。

新品「77紅茶杏仁乳加」以特殊比例調和印度阿薩姆紅茶與智利紅茶，並加入整顆杏仁原粒提味，杏仁經焙烤特有香氣，一口咬下先竄入鼻腔是紅茶濃郁清香，混合2種產地紅茶別有風味，牛奶巧克力外層甜而不膩，搭配杏仁在口中咀嚼，十分涮嘴。即日起於全省全家便利商店獨家販售。

(中時)