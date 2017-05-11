副議長妻招標公有停車場，涉採購法起訴

嘉義市副議長郭明賓代妻喊冤。（廖素慧攝）

郭明賓出示監察院回函。（郭明賓服務處提供）

嘉義市副議長郭明賓之妻劉美秀，以歌琳頓公司負責人身分承包嘉義市友愛停車場，被檢方認為因其夫議員身分特殊，未利益衝突迴避，依違反採購法起訴。郭明賓代妻喊冤，他表示，監察院調查認為無具體事證足認定違法，且當初是市府屢次招標不出去，主動找他投標。

起訴書指出，99年7月、9月及102年8月嘉義市政府分別舉辦嘉義市友愛停車場委託經營管理、嘉義市西區臨時路外停車場委託經營管理等招標案，時任嘉義市議員郭明賓之妻劉姓女子，於招標文件之「投標廠商聲明書範本」第10項勾選，謊稱歌琳頓公司負責人非屬公職人員利益衝突迴避法第3條所規範之關係人，致公務人員陷於錯誤，開標不正確。

檢方認為劉女涉犯以詐術或其他非法之方法，使廠商無法投標或開標發生不正確結果，依政府採購法第87條第3項起訴劉女，刑度5年以下徒刑、得併科罰金100萬元以下。

郭明賓代妻喊冤，他表示，監察院去年12月回函明確表明查無具體事證堪認他有違反市政府勞務採購之利益衝突迴避，且當初市府屢次招標不出去，主動找他投標，才讓他太太投標，向市府承租停車場經營，並未損害市政府利益。

(中時)