副議長妻招標公有停車場 涉採購法起訴
嘉義市副議長郭明賓之妻劉美秀，以歌琳頓公司負責人身分承包嘉義市友愛停車場，被檢方認為因其夫議員身分特殊，未利益衝突迴避，依違反採購法起訴。郭明賓代妻喊冤，他表示，監察院調查認為無具體事證足認定違法，且當初是市府屢次招標不出去，主動找他投標。
起訴書指出，99年7月、9月及102年8月嘉義市政府分別舉辦嘉義市友愛停車場委託經營管理、嘉義市西區臨時路外停車場委託經營管理等招標案，時任嘉義市議員郭明賓之妻劉姓女子，於招標文件之「投標廠商聲明書範本」第10項勾選，謊稱歌琳頓公司負責人非屬公職人員利益衝突迴避法第3條所規範之關係人，致公務人員陷於錯誤，開標不正確。
檢方認為劉女涉犯以詐術或其他非法之方法，使廠商無法投標或開標發生不正確結果，依政府採購法第87條第3項起訴劉女，刑度5年以下徒刑、得併科罰金100萬元以下。
郭明賓代妻喊冤，他表示，監察院去年12月回函明確表明查無具體事證堪認他有違反市政府勞務採購之利益衝突迴避，且當初市府屢次招標不出去，主動找他投標，才讓他太太投標，向市府承租停車場經營，並未損害市政府利益。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。