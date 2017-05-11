解放威權 中正紀念堂放寬限高至65公尺

對於中正紀念堂周邊限高放寬，台北市長柯文哲今指出，中正紀念堂附近有房子想要都更，屋主指稱過去是為了「威權」的理由限高，相當不合理，這他也同意，但也不是無限制放寬，所以把中正紀念堂當成一個公園、一個普通重要的公園，來決定周圍高度。

中正紀念堂周邊50公尺在戒嚴時期被劃設特定專用區，規定建物高度不得超過53公尺，北市府計畫放寬周邊限高，經都市計畫委員會審議，核准將信義路及愛國東路兩側限高提升到65公尺。

(中時)