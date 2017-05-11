龜山撞死男大生 肇逃司機今被逮
桃園市一名19歲王姓男大生，昨天深夜9點多，騎車行經龜山區東萬壽路17.8公里處時，不慎撞到騎腳踏車的30歲劉姓男子，王生倒地後當場被後方疾駛的貨車輾斃，警方昨天凌晨在蘆竹區逮到肇事後逃逸的49歲蔡姓男駕駛，訊後依照肇事逃逸及過失致死罪嫌將他移送法辦。
警方調查，就讀健行科大一年級的王姓男學生，昨天深夜9點45分從新北市騎車回桃園，行經龜山區東萬壽路17.8公里處時，疑似因為天色昏暗，追撞前方騎腳踏車的30歲劉姓男騎士後倒地，並遭後方49歲蔡姓男子駕駛的貨車輾過頭部，送往長庚醫院後仍不治身亡。
龜山交通小隊連夜調閱監視錄影器和後方車輛行車紀錄器，今天凌晨在蘆竹區將肇事的蔡姓男駕駛帶回偵訊，蔡男經測酒測值為0，警方表示，蔡男雖表示沒有感覺到輾過人才開走，並非故意，但訊後依照依肇事逃逸及過失致死等罪嫌移送法辦。
(中時)
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