兩岸對話不通 馬英九：是我卸任後最難過的事

前總統馬英九11日在東吳大學講座談「從國際法看兩岸關係」。（潘維庭攝）

前總統馬英九11日在東吳大學講座談「從國際法看兩岸關係」，演講結束時，有陸生問他對於大陸研擬給台灣民眾「準國民待遇」，他的看法如何，馬英九表示，這些都可以討論，「讓台灣民眾在大陸受到更多照顧，是我們歡迎的」，但兩岸之間必須互惠。

馬英九更直指，兩岸關係目前「現在情勢比較嚴峻」，陸委會、海基會發到大陸的文，到大陸都「不回」，「讀了沒也不知道」，兩岸沒辦法對話，是他卸任後最難過的事情。他表示，兩岸關係在他任內發展了八年，是分治60多年以來最繁榮和平的情況，好像現在就煙消雲散，「很多中南部朋友都跟我講，希望不要再這樣下去」。

被陸生問到對九二共識的看法時，馬英九更提到，2000年7月6日，時任陸委會主委的蔡英文，在答覆立委陳超明時，陳問蔡，陳水扁總統接見美國訪客，覺得「一中各表」不是不能支持。蔡答覆，「我們的看法是兩岸各表一個中國（各表一中）」，馬舉此事證明，蔡英文不是不知道這些事情。

馬英九說，兩年前蔡英文主席說，她的大陸政策是「維持現狀」，那是維持是馬英九的，還是陳水扁的現狀呢？「如果是我創造的現狀，就要承認九二共識，否則做不到」，他認為，現在證明得很清楚是如此。

他認為，九二共識是根據憲法來的，「是台灣最好的選擇」，連馬習會後，陸委會民調，支不支九二共識的一中各表，如果一中是指中華民國，結果有61%民意都支持；現在蔡政府不承認九二共識，兩岸關係愈搞愈糟，對大家都不好，台灣參加不了WHA，美國也幫不上忙。

(旺報)