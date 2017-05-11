世大運大陸未報名 柯P：怕台灣民眾太熱情

世大運即將在8月19日舉行，傳出大陸代表隊團體賽項目未報名，台北市長柯文哲今表示，因為大家也不希望太麻煩，大陸代表隊團體賽放棄，個人賽還是會派出最好的選手，可能怕台灣民眾太熱情，大陸有自己的考慮，他無法代替回答，但還是歡迎大陸派隊參加，各種維安都會盡到最大保護。

柯文哲說，大陸未報名團體賽，也沒有給北市府正式理由，他只能試著替大陸回答，也許就是減少彼此麻煩，至於個人賽項目，他認為這還是重要比賽，可累積選手個人積分，不來對選手也不公平。

(中時)