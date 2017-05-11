鞏固基層 民進黨高市黨部發千朵火鶴慶母親節
母親節將至，為增強黨部與民眾的互動和親近感，民進黨高雄市黨部11日在鳳山公有第一零售市場舉行母親節贈花活動，主委黃彥毓準備上千朵高雄內門三寶之一的火鶴花，沿街發放，藉由花語為「熱情、關懷與祝福」的火鶴花取代康乃馨，與民眾提前歡慶母親節。
發起這次活動的民進黨高市黨部主委黃彥毓說，儘管民進黨長期在高雄執政，基層的關懷仍必須持續，才能繼續獲得市民信任。他表示，市黨部能做的不單是選務工作，他參選主委的政見就是期待未來可從黨部出發，協助民進黨鞏固基層選票，讓黨部與民眾互動更有感。
他說，高雄市黨部未來會將小英政府的新政策，透過公開活動，建立起民眾向政府發聲的管道，也打算針對年輕人辦理各項講座活動，提高全民參與公共政策的興趣，也期望藉此擴大黨員招募。
黃彥毓感性地說，他是從雲林來到高雄打拼的人，每逢佳節倍思親．不過因為在高雄深耕10年，早就把高雄的長輩們視為自己父母般看待，因此才想在母親節前夕送花，將對自己母親的感恩也傳遞給全天下的媽媽。
高雄市黨部特別選用內門盛產的火鶴取代康乃馨，總共準備1000朵，盼同時照顧內門的花農，不少逛街民眾熱情索取，不到半小時，所有火鶴花均被索取完畢；黃彥毓並預告，端午節黨部將規畫包粽活動，把粽子送給弱勢民眾，希望讓民進黨的溫暖持續深入人心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。