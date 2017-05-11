鞏固基層，民進黨高市黨部發千朵火鶴慶母親節

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓準備上千朵內門火鶴花，沿街發放，與民眾提前歡慶母親節。（林宏聰攝）

母親節將至，為增強黨部與民眾的互動和親近感，民進黨高雄市黨部11日在鳳山公有第一零售市場舉行母親節贈花活動，主委黃彥毓準備上千朵高雄內門三寶之一的火鶴花，沿街發放，藉由花語為「熱情、關懷與祝福」的火鶴花取代康乃馨，與民眾提前歡慶母親節。

發起這次活動的民進黨高市黨部主委黃彥毓說，儘管民進黨長期在高雄執政，基層的關懷仍必須持續，才能繼續獲得市民信任。他表示，市黨部能做的不單是選務工作，他參選主委的政見就是期待未來可從黨部出發，協助民進黨鞏固基層選票，讓黨部與民眾互動更有感。

他說，高雄市黨部未來會將小英政府的新政策，透過公開活動，建立起民眾向政府發聲的管道，也打算針對年輕人辦理各項講座活動，提高全民參與公共政策的興趣，也期望藉此擴大黨員招募。

黃彥毓感性地說，他是從雲林來到高雄打拼的人，每逢佳節倍思親．不過因為在高雄深耕10年，早就把高雄的長輩們視為自己父母般看待，因此才想在母親節前夕送花，將對自己母親的感恩也傳遞給全天下的媽媽。

高雄市黨部特別選用內門盛產的火鶴取代康乃馨，總共準備1000朵，盼同時照顧內門的花農，不少逛街民眾熱情索取，不到半小時，所有火鶴花均被索取完畢；黃彥毓並預告，端午節黨部將規畫包粽活動，把粽子送給弱勢民眾，希望讓民進黨的溫暖持續深入人心。

(中時)