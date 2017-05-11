余祥銓這個舉動！讓李亞萍笑得合不攏嘴

余祥銓替媽媽李亞萍洗腳。（葉書宏翻攝）

余祥銓親吻媽媽李亞萍的腳。（葉書宏翻攝）

藝人李亞萍兼任民進黨婦女發展委員會長，今（11日）下午與子女余祥銓、余筱萍到新店區屈尺頤苑自費安養中心，參加「愛媽咪母親節親思活動」，余祥銓、余筱萍除了幫媽媽洗腳外，余祥銓更親吻她的腳，逗得李亞萍笑得合不攏嘴，場面相當溫馨感人。

會長李亞萍與議員廖筱清陪同院內的母親們歡唱卡拉OK並觀賞育新幼兒園小朋友表演及熱力舞蹈團演出，提前幫媽媽們過一個快樂母親節。活動最後的「滌足親思」除了讓子女及志工們幫長年辛勞的母親、苑民媽媽消除足部的辛勞，更希望能讓大家體會到母親的茹苦含辛。

(中時)