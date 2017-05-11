世大運》十年磨一劍 羽球雙打李洋劍指金牌

非科班出身的羽球選手李洋(左)，與搭檔李哲輝目前男雙世界排名第十，期盼能在8月台北世大運為國人留下金牌。(台北世大運提供)

羽球選手李洋，雖然非科班出身，但他憑藉著毅力一路從乙組球員努力苦練，拼到現在男雙世界排名第10的傲人成績，接下來將劍指台北世大運為國人留下金牌。

李洋專長雙打、混雙，目前與搭檔李哲輝排名世界第十名，混雙搭擋則是許雅晴。李洋表示，小時候因為爸爸喜歡打羽球，常帶著自己去球場，自小就耳濡目染從開始接觸到現在都把羽球當作一個興趣，因為對這個運動的熱誠，自己才會持續突破。

李洋本身並非羽球科班學生，李承彥教練當時每天台北基隆通勤教我們打球，「謝謝教練，如果沒有你的付出，就沒有現在的我！」

高三時成績一直不上不下，看著身邊的同學一個一個升上甲組，自己很慌張壓力也很大，「雖然有人不看好我，但這成為我進步的動力，更認真加強訓練，在比賽中打出訓練成果，累積信心後更加有自信去面對其他挑戰。」

最近剛參賽完全大運，李洋笑著說，遇到「最熟悉的陌生人」的狀況，全大運比賽中華隊員們回到各自大專母隊，在男雙及混雙的比賽都遇到自己中華隊搭檔李哲輝，雙方打起來都會不自覺相視而笑，甚至喊出對方的名字。

面對8月的世大運，李洋表示，「最想碰到的就是韓國組合，雖然以往勝率不高，但我真的想贏韓國選手。」

本周末就是母親節，李洋對媽媽溫情告白「媽，辛苦妳了！總是無條件的為我們家付出，更犧牲了自己的休息時間及喜愛的事物，媽媽我愛你！」

(中時電子報)