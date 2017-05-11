送藍綠議員粽子試水溫？ 蔣萬安：與選舉完全無關

台北市議會不分藍綠議員，11日都收到立法委員蔣萬安以快遞送至的鼎泰豐粽子禮盒，議員助理私下討論是否蔣為了選台北市長試水溫，博取市議員好感。不過蔣萬安回應記者詢問時強調，他年年都送選區議員，純為地方服務時相互配合而答謝議員，與選舉完全無關。

國民黨青壯世代立委蔣萬安，一度被傳是下屆台北市長參選的藍軍可能人選，加上之前花蓮縣長傅崐萁上個月也透過快遞，送箭筍到台北市議會，每間議員研究室發送1盒，引起藍綠議員議論紛紛，蔣萬安的端節禮，再度讓外界討論，會不會又是有意台北市長的競逐者，向議員「示好」？

蔣萬安表示，他之前年年都送，今年不是第一次，主要是不分黨派，感謝議員在地方服務時給予的協助和配合，有的議員也會回禮，不足為奇，也和選舉無關，外界不必想太多。他表示，主要是送同選區中山和北松山的選區議員。民進黨市議員許家蓓就說，這不是她第一次收到蔣萬安的禮，蔣當選立委後，每逢三節都會收到，其他議員也都有。

曾參選台北市長的連勝文，11 日則在臉書炮轟柯文哲說著「惡毒的語言」、「助長了這個環境中女性朋友們所處的危險與安全壓力！」

連勝文中午時PO文，「我曾是一名暴力犯罪的受害者，衹因上蒼保佑而倖存於世！但有些傷害卻是永久的，無論你如何不想碰觸，也無法逃避！祇能在漫漫歲月中由自己與愛你的人艱苦的面對！」

他更直批柯文哲，「老柯這些惡毒的語言，説出口時或許覺得口舌暢快，但對這些犯罪的被害人與家屬情何以堪？ 他也助長了這個環境中女性朋友們所處的危險與安全壓力！」、「難道這就是老柯所要塑造的城市新文明？也許他會出來道歉，再緊急進行媒體操作，轉移焦點，支持者也會用各種理由合理化他的行為，但是面對他所造成的傷害與女性的風險，卻是永遠也無法彌補！『政治不難，不就是要有良心嗎？』」

無論傅崐萁、蔣萬安或連勝文，藍營內部對台北市長選將的可能人選，討論日趨熱烈。

(中時)