社區綠屋頂節電 竹市減2萬6000公斤排碳量
新竹市環保局去年補助轄內7處社區、發展協會，執行綠屋頂以及節電改造計畫，期望減緩都市熱島效應、營造城市森林，11日舉辦成果發表，宣布每年可減碳約2萬6000公斤，節電量約4萬9000度，相當每年可節省14萬7000元，效益極高。
地球暖化日益嚴重，都市開發密集導致熱島效應，「綠屋頂」成為時下熱潮，可隔熱降溫，保留雨水，吸收二氧化碳，降低食物里程，提供社區舉辦活動的空間，市府去年以97萬7000元補助款，辦理綠屋頂及節電改造計畫，包括1極社區、丹麥社區、工研巧社區、家美生活家社區、全方位社區、康樂及南港社區發展協會熱情參與。
環保局表示，去年12月1極社區，將原本光禿禿的水泥屋頂，建置60平方公尺的生態綠池、香草花園、農園、植物爬牆、水生池與水耕池等6大區域，經住戶悉心照顧，現已成為綠意盎然、花木扶疏、鳥語花香的庭園，透過住戶認養農園，體驗城市農夫樂趣，鄰居間情感，也讓孩子見證食物從土地到餐桌的過程。
11日在1極社區辦理成果發表會，局長江盛任說，今年再祭出150萬元補助款，邀請民眾打造低碳城市，即日起至7月7日，凡在新竹市登記設有管理委員會30戶（含）以上住宅社區，或社區發展協會皆可提出申請，最高補助25萬，並限用改造公共區域，31日將於東區公所召開補助說明會，歡迎踴躍參加。
(中時)
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