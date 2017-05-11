台東男腰痛驗出肝腫瘤 術後復原良好

完成肝癌手術的潘清祥（中），復原情況良好，向醫師黃壽森（左）及東馬副院長白明忠（右）表達謝意。（圖/莊哲權）

台東男子潘清祥因腰痛到台東馬偕醫院就診，意外篩檢出3公分大的肝腫瘤，經台東馬偕醫院肝癌治療團隊手術切除，術後情況良好；台東肝癌患者，往往必須到外縣市就醫，經濟與交通是一大負擔，東馬肝癌手術團隊在地化，是台東癌患鄉親一大福音。

東馬表示，去年有近100例新診斷肝癌病例，初步評估適合手術者20餘例，由於肝癌手術治療團隊成員難覓，往年皆須轉診到外縣市，或請外縣市一般外科團隊到台東支援，舟車勞頓是病患及醫師的負擔。

去年9月，具有肝膽胰手術專業的前台中榮總外科醫師黃壽森，加入東馬肝癌手術團隊，截至目前已在該院完成6例切肝手術，對在地癌患是一大福音。

60歲潘清祥農曆年前因腰痛就醫，眼尖的醫師看他臉色暗沈，且有喝酒習慣，經超音波篩檢出3公分肝腫瘤，過年後已長大為3.5公分，且增加為2顆，黃壽森立即建議手術治療，術後復原情況良好，成為東馬肝癌手術在地化的首例病患。

潘清祥說，他的表姐10年前也罹患肝癌，當時台東沒有切肝手術技術，必須轉診至花蓮開刀，他在台東手術，經濟與交通的負擔減輕許多。

東馬副院長白明忠呼籲，肝癌早期常常沒有任何症狀，導致容易錯失治療良機。因此高危險群的民眾，包括B型肝炎帶原、C型肝炎感染者、慢性肝炎患者、肝硬化患者及家族中有人罹患肝癌等，均須定期3至6個月接受檢查及追蹤。

(中時)