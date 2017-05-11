「如果我有8800億…」親民黨辦前瞻徵文 力邀全民救政院
藍綠兩黨近來因《前瞻特別條例草案》槓上，不只在立院爆發激烈推擠衝突，場外更不斷地隔空交火，至於法案何時能全部進入實質審查，不得而知。對此，親民黨團竟突發奇想，舉辦前瞻計畫徵文比賽，力邀全民抒發意見；且為比照政院的前瞻計畫只有3頁A4紙，此次徵文篇幅也採同樣規格，首獎獎金更巧妙地設為8800元。
民進黨政府力推的8800億前瞻基礎建設計畫，卻因不斷被各界質疑草案內容缺漏太多，連日來於立院遭到在野黨強力杯葛。而親民黨立法院黨團總召李鴻鈞日前受訪時就表示，目前各級單位的潛藏性負債很高，每筆預算都該花在刀口，但前瞻計畫卻先射箭再畫靶，程序有點顛倒，因此，舉辦徵文活動，由人民來告訴政院該如何用這8800億。
從親民黨所架設的報名網站中可見，此次徵文主題為，「若我有8800億，要怎麼改造台灣！？」且為符合行政院送交立法院的前瞻基礎建設特別條例草案的精簡原則，限3頁A4紙文字說明；投稿資格更逗趣寫道，「凡居住於台灣境內天龍國、地鼠國、魯蛇國居民皆可參加。」
最後，親民黨將選出1名首獎與5名佳作，獎金分別為8800元與880元。預定6月1日會公佈得主及頒獎典禮「高腳椅」記者會。
(中時電子報)
文章來源：前瞻計畫徵文比賽網站
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