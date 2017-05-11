秒殺記者提問 普丁：邀你來一起打冰球
美國總統川普日前突然宣布，開除聯邦調查局長（FBI）康梅（James Comey）引起外界關注，在原計畫擴大調查俄羅斯干預去年美國總統大選的調查之際。
俄羅斯總統普丁日前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）記者提問時，表示康梅被炒不影響美俄關係，更強調俄羅斯與此事件無關，還邀記者一同下場打冰球。
據東網報導，普丁10日在索契（Sochi）出席冰上曲棍球比賽前，接受CBS記者的提問，問及康梅被開除後，會如何影響美俄影響時，普丁表示「不會有什麼影響。我覺得你的問題很好笑，請不要生氣，我們和這件事情一點關係都沒有。川普總統只是按照他的職權、法律和憲法行事」；普丁還說：我要和球迷一起去打冰球，你看，我也邀請你一起做一樣的事情。
在普丁這番言論不久後，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在白宮與川普會面，記者對川普提問，他說開除康梅是因「他沒有做好他的工作」。此外，拉夫羅夫還與美國國務卿提勒森，討論烏克蘭、敘利亞、美俄雙邊關係等問題。
(中時)
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