採蚵船、葡萄園 彰化婚紗6景點幸福回憶

彰縣府打造幸福產業推動6景點拍婚紗。（吳敏菁攝）

彰化縣推動幸福產業，結合3家婚紗代表業者，贈送「新六禮」。（吳敏菁攝）

愛在彰化蔓延時。彰化縣政府結合縣內優良產業與婚紗業者，推出彰化「新六禮」，進一步推廣彰化特色婚紗與婚攝景點，包括王功採蚵船、二林浪漫葡萄園、珍貴扇形車庫，以及彰化高鐵站「520愛情守護者公仔-阿草」等，為新人留下更別具意義的幸福回憶。

為傳遞全台最幸福城市印象，彰縣府去年在彰化高鐵站、門牌號碼「52099」寓意我愛你久久，舉辦聯合婚禮，活動贈送每對新人「幸福彰化新六禮」成功營造「辦喜事來彰化」的城市特色。

為歡迎更多新人前來彰化辦喜事，縣府再度結合彰化3家婚紗代表業者，提供每家前10名預約婚紗攝影套組新人，贈送「新六禮」，包括台灣優格餅乾學院、台灣玻璃館、緞帶王觀光工廠、旺梨小鎮、米香囍、鄭玉珍餅舖訂購經典禮盒組。並享有王功採蚵船婚攝免場租費等好康優惠，為來「幸福彰化。伴囍事」新人打造婚慶回憶！

(中時)