新社香菇評鑑 年度菇王、菇后出爐

評審團就外觀、重量、厚度等6大項目，仔細評選今年的新社冬菇優劣。（王文吉攝）

評審以鼻吸三口氣評鑑，鑑別參賽菇的香氣。（王文吉攝）

參賽香菇皆採編號保密，評審及參賽者無從識別。（王文吉攝）

2017菇王由44歲菇農宋尚儒奪得，他種菇僅6年，精準控制噴水量，產量比去年增加1倍。（王文吉攝）

新社區農會舉辦第7屆香菇評鑑活動，選出今年度的菇王、菇后。（王文吉攝）

比賽現場設置台灣菇、大陸菇比較表，教導消費者如何辨識。（王文吉攝）

台灣菇裂紋少，菌褶偏淺黃色，含水量低，香氣較為濃郁。（王文吉攝）

大陸菇的菇柄偏短、菇傘油亮，若是透過漁船走私來台，容易受潮造成霉酸味。（王文吉攝）

台中市新社區為全台香菇最大產地，當地15個菇類產班推薦36位優秀菇農，參與新社區農會第7屆香菇評鑑活動，上午於豐原區鎮清宮進行專家學者評比，廟前廣場擺滿特選冬菇，相當壯觀，經評審團2個半小時評分，選出今年度的菇王宋尚儒以及菇后張薰、呂姵紋。

鎮清宮廟埕一早飄散香菇濃郁香氣，新社區農會為鑑別香菇優劣，特別禮聘產官學界專家，依外觀、重量、厚度、香氣、色澤及口感等6大項目仔細評選。因參賽香菇皆採編號保密，評審及參賽者無從識別，人人神情緊張，場外還聚集不少菇農到場觀摩，相互交流養菇技術。

經過一輪輪評鑑後，菇類產銷班第13班宋尚儒奪下「台灣第一菇」殊榮，榮登「菇王」寶座，第二名由張薰、呂佩紋兩位女菇農獲得「菇后」肯定，季軍則是頒給王煜翔、詹鎮隆、劉進賜等3人。

「菇王」宋尚儒年44歲，他過去受雇物流公司，負責載送太空包，6年前有感於父母年事已高，才回家承接3分地的菇寮。宋說，菇要種得好，「溫度、溼度」很重要，他精準控制噴水量，維持最適濕潤狀態，今年冬菇幸運獲得第一名，因栽種得宜，產量也比去年增加1倍。

並非人人都大豐收，菇后也是青農的呂佩紋說，今年冬菇成長期遇到乾旱少雨，加上菌種弱化，預估產量減少3成。新社區農會總幹事羅文正表示，過去每個菇包平均可採6次，逐年遞減剩3次，單位產量減產30%，乾香菇最高價每斤曾衝高到1700元，目前約落在1600元左右。

因應端午節粽料大量使用乾香菇，現場也教導消費者如何辨識、選購台灣香菇。台灣菇類發展協會理事長陳宗明說，大陸菇的菇柄偏短、菇傘油亮，若是透過漁船走私來台，容易受潮造成霉酸味，至於台灣菇則是裂紋少，菌褶偏淺黃色，含水量低，香氣較為濃郁。

(中時)