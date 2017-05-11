新社香菇評鑑 年度菇王、菇后出爐
台中市新社區為全台香菇最大產地，當地15個菇類產班推薦36位優秀菇農，參與新社區農會第7屆香菇評鑑活動，上午於豐原區鎮清宮進行專家學者評比，廟前廣場擺滿特選冬菇，相當壯觀，經評審團2個半小時評分，選出今年度的菇王宋尚儒以及菇后張薰、呂姵紋。
鎮清宮廟埕一早飄散香菇濃郁香氣，新社區農會為鑑別香菇優劣，特別禮聘產官學界專家，依外觀、重量、厚度、香氣、色澤及口感等6大項目仔細評選。因參賽香菇皆採編號保密，評審及參賽者無從識別，人人神情緊張，場外還聚集不少菇農到場觀摩，相互交流養菇技術。
經過一輪輪評鑑後，菇類產銷班第13班宋尚儒奪下「台灣第一菇」殊榮，榮登「菇王」寶座，第二名由張薰、呂佩紋兩位女菇農獲得「菇后」肯定，季軍則是頒給王煜翔、詹鎮隆、劉進賜等3人。
「菇王」宋尚儒年44歲，他過去受雇物流公司，負責載送太空包，6年前有感於父母年事已高，才回家承接3分地的菇寮。宋說，菇要種得好，「溫度、溼度」很重要，他精準控制噴水量，維持最適濕潤狀態，今年冬菇幸運獲得第一名，因栽種得宜，產量也比去年增加1倍。
並非人人都大豐收，菇后也是青農的呂佩紋說，今年冬菇成長期遇到乾旱少雨，加上菌種弱化，預估產量減少3成。新社區農會總幹事羅文正表示，過去每個菇包平均可採6次，逐年遞減剩3次，單位產量減產30%，乾香菇最高價每斤曾衝高到1700元，目前約落在1600元左右。
因應端午節粽料大量使用乾香菇，現場也教導消費者如何辨識、選購台灣香菇。台灣菇類發展協會理事長陳宗明說，大陸菇的菇柄偏短、菇傘油亮，若是透過漁船走私來台，容易受潮造成霉酸味，至於台灣菇則是裂紋少，菌褶偏淺黃色，含水量低，香氣較為濃郁。
(中時)
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