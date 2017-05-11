搶攻會展商機 觀光局開外語導覽培訓
高雄市會展產業蓬勃發展，今年多達50檔次，年產值上看10億元。觀光局為搶攻會展觀光，開設「會展外語導覽人員培訓班」，吸引50位學子參與。今（11）日開訓典禮上，觀光局長曾姿雯期待培育新的觀光人力庫，一同行銷高雄城市意象。
曾姿雯指出，高市觀光局將2017年訂為會展觀光元年，今年展覽多達50多檔，推估帶來逾百萬人潮，帶動周邊10億產值。日前也宣布與外貿協會、旅行業合作，推出客製化遊程，爭取更多客源到港都。
她提到，因應會展產業趨勢，培育專業會展接待、觀光導覽、會展行銷等人才刻不容緩。高雄觀光產業活動暨國際旅展等大型會展活動逐年成長，旅客及參與會展人數節節攀升，需透過公私部門資源整合，並結合各大專院校相關科系，培育新的觀光尖兵。
為推廣新南向觀光，培訓對象以高雄在地各大專院校外語、觀光、會展及餐旅等相關科系的本國籍與外國籍學生為主，包括來自越南、印尼、馬來西亞等50位學生加入，提供世界各國會展參與者最優質服務，開創高雄市優質國際觀光環境。
課程為期4天，與高雄市旅行商業同業公會合作，並將進行國際會展商洽會實務演練，讓學員更有能力滿足到訪國際買家與觀光客需求，共創學校、業界、政府三贏目標。課程包括專業會展策畫、活動現場管理、導覽解說技巧、會展活動服務禮儀、高雄觀光會展產業概論及台灣觀光資源概要等。
(中時)
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