受刑人投入農事 盼緩解農村缺工問題
受到農村人口外移影響，農業缺工問題嚴重，今年農委會首次與監獄合作，在全國6個外役監引進人力，屏東地區共有32名受刑人投入，其中萬丹農會申請5人，負責協助紅豆研磨、裝填等工作，稍稍緩解目前人力不足情況。
屏東縣位居全台農業生產重鎮，每到稻米收割，或蓮霧、香蕉等水果產季，總會浮現缺工問題，日前農會曾向中央反映，期盼引進外勞填補勞力不足，但考量工期短及農事特性不一，農委會改向推動農業師傅及外役監農工因應。
屏東監獄指出，外役監受刑人屬於微罪且符合半年內將假釋條件，因為每人有固定返家探視機會，較無脫逃疑慮；目前配合萬丹農會申請5人，另屏北區冷凍蔬菜廠共有27人投入，每周工作4天、每日8小時，日薪分為室內700元、室外750元，扣除相關稅額，受刑人能領取37.5％。
一名陳姓受刑人強調，配合農業缺工，能早一步適應外界生活，除了心情調適，也盼趁機接觸可能的工作機會，是學習、也是歷練，最主要接觸外界空氣，心情輕鬆許多。
萬丹鄉農會總幹事張枝烈坦言，農村缺工問題由來已久，有時農忙期間有錢還找不到工，此次引進外役人力，還有專人戒護，幾日觀察下來，真的非常滿意。屏縣府農業處副處長鄭永裕說，即將到來的一期稻採收，有外役監受刑人投入，對小面積的農友來說將有極大助益。
(中時)
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