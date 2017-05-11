落實終身學習 爺奶身體力行獲獎

為推廣終身學習教育，新竹市設有科學城、竹塹、竹松社區大學，以及3區樂齡學習中心等6所機構，定期開辦多元活潑的課程，11日表揚5位最佳代言人，包括凍齡頭腦、終身學習、小蜜蜂、桃李滿天下、團購課程等獎項，鼓勵民眾一起加入終身教育行列，增加生命寬度。

教育處表示，市府積極推動終身學習，去年參與社區大學、樂齡學習中心的人次，就高達8萬多人，獲教育部評鑑優等單位及執行力全國冠軍的殊榮，充分展現城市的生命力，為此特選出最年長「凍齡頭腦獎」、參與最久「終身學習鐵粉獎」、學習最多課程「小蜜蜂嗡嗡嗡獎」、最資深教師「桃李滿天下獎」及最多家族共學「團購課程獎」。

高齡95歲的爺爺秦廷華，參加樂齡中心已14年，每周到校上課5天，從不翹課，打起鼓來絲毫不比青年遜色，認真學習的態度堪稱樂齡族榜樣，榮獲凍齡頭腦獎可謂實至名歸。秦自豪地說，他可是比年輕人更認真上課，最喜歡打擊樂，期望有機會成為roker。

「從素人搖身太極拳教練！」陳怡如參加社區大學連續14年不中斷，熱愛太極拳的她從零開始，現年57歲已獲C級教練證照，她指出，平時把太極拳當作養生與運動，未將朝種子教師目標邁進。與她同獲終身學習鐵粉獎的竹塹社大詹益生，也參與課程長達14年，2人也約定邁向下個14年。

另獲得小蜜蜂嗡嗡嗡獎的陳淑慧，接觸社大雖僅3年，卻參與高達16門課，是新竹市學習課程之「最」，陳淑慧從報名胡琴後，一頭栽進國樂領域，現在更加入國樂團，抱持「登上國家演藝廳演出」的夢想，持續努力學習。

(中時)