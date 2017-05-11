NBA》聯合試訓不去也罷 杜蘭特：當年被嘲笑
NBA本周將於芝加哥舉辦新秀聯合試訓，不過勇士球星杜蘭特11日帶頭呼籲那些高順位新秀別參加了，「待在家裡，繼續苦練，好好利用你自己的時間變得更好。」回憶自己當年參加試訓時慘遭嘲笑的杜蘭特接受《ESPN》採訪表示。
2007年第2順位被雷霆選上進入NBA的杜蘭特說，「感覺就像昨天才發生一樣，在那次聯合試訓，所有重量訓練教練都在嘲笑我，因為當時我無法舉起185磅(約84公斤)的重量，他們就在旁邊不斷彼此交談，然後取笑著我。」
「當時我就心想，好吧，你們儘管嘲笑我，繼續笑我吧！這是很有趣的事，因為我是全場唯一無法舉起185磅的人，也舉得相當掙扎，」杜蘭特說，「我整個人當時很尷尬，且在內心一起想著，拜託！給我1顆籃球證明自己吧。」
如今隨著10年時間過去，杜蘭特已成NBA頂級球星之一，生涯場均27.2分、7.2籃板與3.8助攻，早就等同賞了當年嘲笑他的那些教練一個耳光，因為杜蘭特證明就算自己無法舉重，卻還是能夠在NBA戰場發光發熱。
所以比起參加聯合試訓，杜蘭特寧願這些有機會在高順位選進NBA的新秀，花上更多時間去自我苦練，「假如你知道自己會在高順位獲選，那就無需參加聯合試訓，好好利用時間訓練，等到個人試訓，他們就會看到你的本事了。」
(中時電子報)
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