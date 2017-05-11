鎖定毒蟲女友　龜山警破獲販毒暴力集團

警方將暴力販毒集團一舉破獲。（葉臻翻攝）

龜山分局去年間接獲線報，龜山幫派后街組內綽號「東東」的21陳姓男子，與一批8年級生組成販毒集團，為了網羅年輕少女成為毒蟲，打算利用可愛的拉拉熊做新型態毒品咖啡包裝，

桃園市刑大和蘆竹、八德、大園、大溪、臺北市警局刑警大隊偵二隊及台北市憲兵隊，本月9日在檢察官指揮之下，持搜索票和拘票，兵分19路前往集團居所進行逮捕，並拘提、傳喚14名成員及藥腳，查獲第二級安非他命毒品及第三級K他命毒品、空氣手槍等證物。

警方表示，該販毒、暴力集團多由8年級生組成，行事手段兇殘，平時流竄於北桃園地區，去4月間因廟會遶境糾紛，在龜山地區持槍朝太極會龜山分會會長住處射擊3槍，聲名大噪後，5月間陳男更率眾分持西瓜刀、球棒、鐵棒在凱悅KTV將3名被害人砍成重傷，今年3月又在蘆竹區某檳榔內率幫眾分持西瓜刀、球棒將被害人2人砍殺致重傷。

龜山分局組成專案小組，經過1年蒐證，9日鎖定陳男女友，在上午佛曉出擊， 將14人帶回，訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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(中時)