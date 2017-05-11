高捷好小子夏令營 早鳥享優惠報名開始

「2017高捷好小子夏令營」即起開放報名，本屆營隊共計4梯次，每梯次3天(無提供住宿)，每次招收70名學員，額滿為止，每梯次若未滿30員則不開課。活動費用原價2800元，6月15日前報名可享早鳥優惠2500元。

高雄捷運公司表示，高捷好小子夏令營今年已第8屆，為給孩子們知性豐富的暑假，今年除延續往年的捷運系統教育體驗行程，更首度加入輕軌機場、中鋼參訪，藉由輕軌導覽讓學員了解輕軌搭乘規定與相關禮儀，另與中鋼教育基金會合作帶領學員認識中鋼集團。

其他課程還包括夏日捷運傳奇大作戰闖關遊戲、駁二文創展覽參觀、大魯閣草衙道樂園尋寶、手工藝DIY指紋熊、創意DIY一卡通繪製等，並贈送專屬營隊紀念帽。

(中時)