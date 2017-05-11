南投自強母親 含辛茹苦無私無我
後天就是母親節了！南投家扶中心日前選出13名全縣自強母親，其中9人今(11)日上午由縣議員陳淑惠及家扶主任魏季李陪同拜會縣府，副縣長陳正昇讚許她們在艱困中奮鬥扶養孩子成長，頒贈禮物特別表揚，並表示若遇困難可到縣府尋求協助，願盡力幫忙。
陳正昇表示，每位自強媽媽，背後都有感人的故事，面對逆境仍不受影響，含辛茹苦照顧下一代，讓子女都能秉持正向觀念，逐漸成長與發展；盼這些孩子未來能為社會貢獻心力。
他承諾，縣府將持續提供自強媽媽相關協助，對於個案也委由家扶中心進行後續處理，讓她們在未來生活中，都能更順遂。
陳淑惠、魏季李指出，今年13鄉鎮市所選出的自強媽媽，都是生活過程中相當艱辛，在縣府及家扶中心一路陪伴與支持下，自強媽媽啟動教養下一代力量，讓孩子都有很好的品德及正向觀念。
甚至部分獲選者是為孩子親友而非生母，卻能發揮與母愛無差別的精神，把他們當成自己孩子，給予同等的對待，帶著孩子正向成長。也希望小孩長大後，能回報母恩並回饋社會。
會中，陳正昇聆聽多位自強媽媽照顧小孩的過程，對於她們對孩子無怨無悔付出，表達感動與肯定。
像是來自中寮鄉的劉秀芬，其姊因產後罹患嚴重乾癬，加上孩子為早產兒，將小孩交給當時未婚的劉女士照顧，小孩自小體弱多不好照護，劉女士跟男友把他當成自己的孩子照料。
婚後隨夫搬到南投，鄰居還懷疑她未婚生子，劉勇敢面對流言蜚語，堅持照顧孩子。
劉秀芬說，感謝家扶中心及先生一路陪伴與支持，先生也很疼愛孩子，照顧小孩過程雖然辛苦，但他們長大都很乖，也會幫忙做家事，對於辛苦有甜美收穫感到相當高興。
(中時)
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