老翁疑雙腿無力 修剪樹枝不慎落水圳死亡

消坊人員下游2.6公里處的沉砂池水閘門發現老翁，但老翁早已氣絕身亡(林雅惠翻攝)

美濃區一名85歲邱姓老翁11日上午在家門前水圳旁修剪樹枝時，疑因失足不慎滑落湍急水圳，家屬中午找不到人趕緊報案，警消接獲報案，出動23人搜尋，近1小時半在下游約3公里處發現老翁，但人已溺水身亡。

高雄市消防局第六大隊中隊長林鍾燦說，今天中午接獲110轉報，指有人疑落水圳失蹤，立即出動消防、義消人員共23人前往美濃區龍山國小後方龍山橋下水圳搜尋，水圳旁發現落水邱姓老人使用的柴刀、鋸子等工具遺留現場。

邱姓老翁家屬表示，邱翁今天上午吃完早餐後就出門到家門前的水圳旁修剪樹枝及雜草，但中午11時家中外勞到外叫老翁回家用餐，卻找不到人，僅發現老翁出門攜帶的修剪樹枝工具，因此求助警消幫忙協尋。

林鍾燦表示，救難人員發現水圳的水勢湍急，於是通知高雄農田水利會將上游攔關閉水門，最後在下游2.6公里的沉砂池水閘門發現落水老翁，但老翁早已氣絕身亡。

死者媳婦說，邱姓老翁平常喜歡修剪樹枝等活動，前陣子身體開刀，雙腿比較無力，研判可能身體支撐不了，才不慎落水。

(中時)