待業男網路找仙女 半套性交易爽完GG了！
「秘密仙境，挑選屬於你胃口的仙女！」新北市中和警分局警員在某知名論壇中發現疑似性交易訊息，9日循線前往查緝，當場查獲40歲越南籍劉姓女子與46歲蔡姓男子在出租套房內從事半套性交易，兩嫌坦承犯案訊後依違反社會秩序維護法裁罰。
警方調查，應召業者在某知名論壇上刊登「秘密仙境，挑選屬於你胃口的仙女！」內容中強調，想把最好的服務都獻給接受服務的客人，如有服務不好請多指教與說明讓她可以改進；文中還刊登多張性感火辣照片，女主角擺出撩人姿勢、露出傲人「事業線」。
待業中的蔡男在論壇中看到訊息，9日下午直接撥打電話相約，前往對方指定的位於中和的出租套房。警方在網路中早已發現相關訊息，循線前往查緝當場逮捕兩人。
蔡男供稱，訊息是在論壇中看到的，就直接打電話相約，半套性交易一次1500元，第一次來就被抓。劉女供稱，不知道論壇的訊息是誰刊登的，去年1月開始從事性交易。
(中時)
關鍵字：性交易
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