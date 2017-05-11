耗資1500億 印尼首條陸規高鐵即將動工

印尼採用大陸規格，將興建雅加達至萬隆的高鐵。（圖/美聯社）

據日經亞洲週刊（Nikkei Asia Review）報導，由大陸貸款挹注、印尼首條高速鐵路即將動工，這條從首都雅加達（Jakarta）至西爪哇（West Java）大城萬隆（Kota Bandung）的高速鐵路線，全長140公里，未來能大幅縮減兩地交通時間至1小時以內，對於印尼當地經濟和交通發展將有大幅度的提昇。大陸鐵路公司於去年擊敗強敵日本新幹線（Shinkansen），以相對低廉的價格、加上提供國家發展銀行（China Development Bank）高達50億美元（約1,517.5億台幣）的低利貸款，讓印尼成為大陸高鐵海外擴張的新據點，未來也將成為「一帶一路」計畫中的一環。

印尼政府於2015年公佈興建高速鐵路的計畫，從首都雅加達出發，終點是西爪哇大城的萬隆，同時也著手規劃向東延伸至第二大城泗水（Surabaya）。競標廠商中，以日本和中國大陸最為熱衷，雖然日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）親赴印尼爭取，最終仍不敵大陸的銀彈策略，提供印尼政府高額且無需政府擔保的融資方案，讓印尼選擇了大陸高鐵技術。但由於經費不足，未來雅加達-萬隆高鐵的極速並非大陸國內的250公里，而是採用降速後的200公里時速車型來行駛。

印尼總統佐科威（圖中左）巡視大陸高鐵車組和相關設備展示。（圖/美聯社）

印尼方面與中國鐵路公司簽約儀式。（圖/美聯社）

兩國政府於去年1月簽訂協議，但卻因雅加達哈利姆國際機場（Halim Perdanakusuma International）旁一塊軍方所屬用地的變更爭議，造成整體建造過程嚴重延誤，原訂2019年完工通車的目標，恐將面臨延期的狀況。此外，中鐵表示，因為延誤造成漲價和成本支出，恐讓印尼的貸款金額從原先的50億美元（約1,517.5億台幣），大幅增加至60億美元（約1,821億台幣）。但無論如何，雅萬高鐵將成為陸規高鐵的前哨站之一，也是「一帶一路」大計畫中重要的一個環節。

(中時電子報)