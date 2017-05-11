留念日本殖民 洪秀柱：根本作賤自己

國民黨主席洪秀柱（中）11日到忠烈祠祭祀亡魂。（圖/甘嘉雯）

洪秀柱（右）特地到新屋大火不幸殉職的消防人員牌位前致敬。（圖/甘嘉雯）

國民黨主席洪秀柱（中）11日到忠烈祠祭祀亡魂。（圖/甘嘉雯）

國民黨主席洪秀柱（中）11日到忠烈祠祭祀亡魂。（圖/甘嘉雯）

請假參選拼連任的中國國民黨主席洪秀柱，11日來到桃園忠烈祠祭祀英靈，由於桃園忠烈祠本身也是日本神社，被問到日本殖民台灣看法，洪秀柱說，一個國家受到殖民統治之後，還會這麼留念這個殖民過去，是非常奇怪的事情，是否有被虐待狂嗎？根本是作賤自己。

洪秀柱中午參加龍潭區參加退伍軍人協會表揚模範母親大會，接著馬不停蹄到忠烈祠祭祀英靈，呼籲民進黨應該好好重視軍公教權益，晚間還有千人造勢挺柱晚會。

桃園忠烈祠前身，是台灣地區目前僅存最完整也最優秀的日式神社建築，洪秀柱說，迄今仍有這麼多人懷念日據時期的美好，尤其日籍技師八田與一銅像被斷頭事件，後來完成修復，台南還盛大舉辦75週年忌日追思活動，「有多少人是皇民後裔的血統？我們沒有否認八田是非常好的水利專家，也沒有否認蓋了嘉南水圳」。

洪秀柱說，「可是不要忘記，真正目的是稻田收割之後，到底被運往哪裡？」不是給台灣民眾享受更好的糧食，享受更好生活，台灣人還是吃蕃薯簽，好米是送到日本。

她說，阿里山的這麼多神木，有些被盜伐，到盜走送哪裡？送到日本，看看日本皇宮或建築，檜木從哪裡來？都是從台灣去，還有台灣甘蔗製造的糖產也是運往日本，台灣老百姓要清楚明白，日本殖民統治台灣，怎樣殘殺台灣同胞？台灣殖民的同胞跟日本同胞，身分上有區別，連就讀學校也不同，科系也有限制。

「我們還要處處以日本人為祖宗？」台灣所有好的物資都運往日本，殖民地台灣的待遇也是有階級分別，這段歷史是應該讓年輕一代以及所有民眾瞭解，八年抗戰犧牲多少軍民同胞，日本殖民台灣50年，殘害多少台灣同胞？我們沒有要求日本賠償一毛錢，以德報怨。

洪秀柱說，當日本發生災難，小小台灣捐給日本款項金額是全世界第一，但是日本感恩慶典，連「台灣」兩個字提都沒有提到，熊本地震，賴清德、陳菊駐日代表謝長廷大筆捐款送去；台南發生大地震，日本捐給台灣只有5000萬，反觀台灣捐給日本是數十億元，為何台灣民眾腦筋不清楚些，怎麼甘願被日本虐待，實在想不通，只能說作賤自己。

(中時)