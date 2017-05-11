衛生局推送子鳥網站 解決結婚生子大哉問

衛生局呼籲民眾多利用送子鳥網站解決婚姻、養兒育女的問題。（衛生局提供）

桃園市政府衛生局今天舉辦記者會，呼籲民眾多利用衛生福利部成立的「送子鳥資訊服務網」，不但可查到各縣市政府提供的服務項目，還有從結婚、懷孕、分娩、新生兒至學齡前、學齡兒童至青少年各階段所需要的福利項目及衛教資訊。

衛生局表示，送子鳥資訊服務網成立目的，能讓民眾在單一網站上，找到從結婚、懷孕，至小朋友出生、學齡前、學齡兒童甚至青少年各階段所需要的福利項目及衛教資訊，主打快又方便，減少新人們到處詢問、蒐集資料的困擾。

衛生局也強調，加入會員的民眾，網站也會根據所填寫的預產期、新生兒出生日期等資訊，主動發送產檢、幼兒疫苗接種等資訊，訂閱電子報中後也會主動通知新生兒健保卡申辦進度、勞保或國民年金生育給付進度查詢，衛生局網站就能連結了解，外籍配偶也可參考送子鳥網站的越南語網頁。

(中時)