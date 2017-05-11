南開科大時裝走秀 祖孫同台
南開科技大學為迎接母親節，今〈11〉日舉辦別開生面的祖孫與母女時裝走秀比賽，由學生跟家中阿嬤或媽媽共同組隊上台表演走秀，場面歡樂，同時也讓老人家歡度一個很不一樣又難忘的母親節。
參加這場走秀活動，有位年紀最大的阿嬤已經80歲，她說，為了參加走秀活動，前一晚更是興奮到無法好好入睡；今天各組參賽者都一早就到學校化粧、彩排，為了爭取競賽獎金，每人都把家中的壓箱寶翻出來，且卯足勁的練習又練習，展現十足的企圖心。
就讀南開科大的新彊維吾爾族同學，今也利用此機會與原住民同學，一起穿著傳統民族服裝登場，並在台上同場飆技傳統特色舞蹈，贏得台下觀眾如雷掌聲。
南開科大校長孫台平表示，希望透過這個很不一樣的活動，能讓同學們有機會跟家中長輩更深層地互動；孫校長並指出，家中長輩年紀雖大，但只要有舞台，他們跟年青人一樣愛秀敢秀；這次是年輕人和長輩大家一起秀，這樣的母親節會讓她們更為難忘。
(中時)
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