戮力從公 屏縣7模範公務人員獲表揚
屏東縣政府於今日主管會報中表揚106年度模範公務人員，屏東縣長潘孟安親自頒發證書並公開表揚，他嘉許模範公務人員平日默默耕耘的辛勞外，並讚揚他們在專業領域盡心盡力貢獻，獲得肯定，希望繼續努力，帶動良好的公務文化。
潘孟安表示，公務人員受領國家俸給，自應戮力從公，獲選的7位模範公務人員能在屏東5000多名公務人員中，經過遴薦、評選中脫穎而出，代表個人工作表現受肯定，才能獲得此項殊榮。
今年獲選模範公務人員，分屬縣府消防局隊員戴慶雄、觀光傳播處科員鍾沛臻、里港地政事務所課員蔣展屏、牡丹鄉高士國小幹事羅貴光、佳冬鄉公所課員莊春月、社會處約聘社工督導員張名慶及觀光傳播處約聘人員郭靜慧等。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。