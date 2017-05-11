戮力從公 屏縣7模範公務人員獲表揚

屏東縣長潘孟安(左4)親自頒發證書，表揚模範公務人員。(林和生翻攝)

屏東縣政府於今日主管會報中表揚106年度模範公務人員，屏東縣長潘孟安親自頒發證書並公開表揚，他嘉許模範公務人員平日默默耕耘的辛勞外，並讚揚他們在專業領域盡心盡力貢獻，獲得肯定，希望繼續努力，帶動良好的公務文化。

潘孟安表示，公務人員受領國家俸給，自應戮力從公，獲選的7位模範公務人員能在屏東5000多名公務人員中，經過遴薦、評選中脫穎而出，代表個人工作表現受肯定，才能獲得此項殊榮。

今年獲選模範公務人員，分屬縣府消防局隊員戴慶雄、觀光傳播處科員鍾沛臻、里港地政事務所課員蔣展屏、牡丹鄉高士國小幹事羅貴光、佳冬鄉公所課員莊春月、社會處約聘社工督導員張名慶及觀光傳播處約聘人員郭靜慧等。

(中時)