開槍打死拒檢男遭訴 萬華警：不後悔！

張景義表示不會後悔，重回現場還是會開槍。（陳鴻偉攝）

黎姓男子當年拒檢，遭萬華員警開槍制止，送醫後不治。（陳鴻偉攝）

北市萬華分局員警張景義，3年前在西門町發現黎姓男子開車拒檢，衝上中華路、成都路人行道，張見情況緊急，瞄準輪胎連開2槍，但打穿車門誤中黎男腹部，造成黎送醫不治。北檢偵查後2度不起訴，但第3次家屬再議時，北檢卻改判張執法過當，今依過失致死將他起訴。張下午出面受訪，表示當時他的身後至少30多個民眾，黎的車在人行道橫衝直撞，強調自己不會後悔，如果重回當天現場，「我還是會開槍！」

43歲的張從警22年，他表示尊重司法，不會評論檢方的認定，但他認為身為1個維護治安的警察，當時現場依照他的經驗判斷，是十分危險、緊急的，「當時我拔槍出來，大喊要求對方停車，但他還是繼續加速衝過來。」他表示，西門町是鬧區，在他身後至少有30多個民眾，有的往前走根本不知是什麼狀況，其中更有許多老人、小孩，他若不開槍，車子真的衝過去，不知道會造成什麼傷亡，「所以我一定會開槍！」

但他也無奈表示，這3年來卡著這起官司，包括和律師會談、開庭、協調會等等，前後不下50、60次，「這真的是一種慢長的煎熬。」2次不起訴他以為事情告一段落，但家屬持續再議，張坦言有些鬱悶煩燥，不過他認為自己的作為，符合警械使用條件的規定，證據包括現場的監視器、目擊者的證詞，都能說明當時的驚險情形。

協助調解此事的官警透露，家屬當時開口要求1400萬和解、撤告，當時承辦檢察官要他們進行協商，「取得雙方能接受的數字」，但協調會開完，價錢暴增為2000萬，連檢察官都很傻眼，後來不起訴，金額就一直下降，最後降到340多萬，這名警官說，會提供這筆錢，不是警察作法有錯，而是基於道義考量，給予家屬的救助金，但家屬卻認為警察理虧，有點獅子大開口，所以後來不跟他們談錢，就讓法院來斷定孰是孰非。

萬華分局則表示，支持同仁合法執勤公務，張員因公涉訟，已呈報警政署，未來會提供他相關的律師費用及法律協助，分局也強調，張當天的作為經過多年的調查，用槍時機正當，一定會力挺到底。

(中時)