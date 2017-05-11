八斗子油庫棄置久遠　漁民要求拆除

八斗子漁港周邊鄰近的台灣中油八斗子油庫棄置已久，造成地方居民對於景觀視覺和安全性的疑慮。（張穎齊翻攝）

基隆市議員邀請中油公司、行政院農委會漁業署、基隆區漁會進行現場會勘。（張穎齊翻攝）

八斗子漁港周邊鄰近的台灣中油八斗子油庫，早年由於戰備和漁業的需求建立了多個大型儲油槽，造成地方居民對於景觀視覺和安全性的疑慮，基隆市漁會漁民不斷反應要求拆除，並興建符合需求的小型儲油槽，對此中油表示將「先建後拆」。

監察院2010年發函糾正台灣中油公司，要求中油提出改善計畫，盡速拆除大型儲油槽，興建符合漁民需求的小型儲油槽。

中油以先建後拆的方式，原本計畫在八斗子漁港興建地下化油槽，改善現有硬體設施，不過後來發現八斗子碼頭只有5公尺深，開挖後恐影響碼頭基礎、造成碼頭坍方，一直拖延拆除作業至今。

中油公司表示，八斗子油庫先建後拆的政策不會改變，希望以地上式的油槽，在外部以建築物為掩體，提供油槽良好的防護、達到美觀效果，免除建設地下化油槽，造成碼頭地基設施的破壞，期望在明年前完工。

市議員邀請中油公司、行政院農委會漁業署、基隆區漁會進行現場會勘，希望尋求三方共識，改善八斗子地區景觀、安全，漁船加油便利性。

詹春陽表示，新的八斗子油槽規畫在漁業署的港口轄區內，為維護碼頭安全，請中油以不開挖碼頭基礎為前提，重新規畫地上小型油槽，並且在新油槽建設後盡速拆除舊油槽。

基隆區漁會表示，漁民還需要進行港口的加油作業，但因為加油據點只開放上午8時30分至下午4時30分，對於其他時間出海回港的漁船十分不便，未來新的油槽建設後，期許再規畫24小時營業的加油據點。對此中油認為有待商榷。

(中時)