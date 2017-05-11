八斗子油庫棄置久遠 漁民要求拆除
八斗子漁港周邊鄰近的台灣中油八斗子油庫，早年由於戰備和漁業的需求建立了多個大型儲油槽，造成地方居民對於景觀視覺和安全性的疑慮，基隆市漁會漁民不斷反應要求拆除，並興建符合需求的小型儲油槽，對此中油表示將「先建後拆」。
監察院2010年發函糾正台灣中油公司，要求中油提出改善計畫，盡速拆除大型儲油槽，興建符合漁民需求的小型儲油槽。
中油以先建後拆的方式，原本計畫在八斗子漁港興建地下化油槽，改善現有硬體設施，不過後來發現八斗子碼頭只有5公尺深，開挖後恐影響碼頭基礎、造成碼頭坍方，一直拖延拆除作業至今。
中油公司表示，八斗子油庫先建後拆的政策不會改變，希望以地上式的油槽，在外部以建築物為掩體，提供油槽良好的防護、達到美觀效果，免除建設地下化油槽，造成碼頭地基設施的破壞，期望在明年前完工。
市議員邀請中油公司、行政院農委會漁業署、基隆區漁會進行現場會勘，希望尋求三方共識，改善八斗子地區景觀、安全，漁船加油便利性。
詹春陽表示，新的八斗子油槽規畫在漁業署的港口轄區內，為維護碼頭安全，請中油以不開挖碼頭基礎為前提，重新規畫地上小型油槽，並且在新油槽建設後盡速拆除舊油槽。
基隆區漁會表示，漁民還需要進行港口的加油作業，但因為加油據點只開放上午8時30分至下午4時30分，對於其他時間出海回港的漁船十分不便，未來新的油槽建設後，期許再規畫24小時營業的加油據點。對此中油認為有待商榷。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。