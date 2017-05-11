智慧城市走向全球化 亞洲矽谷為後盾
開南大學舉辦2017年第12屆「全球化與行政治理」國際學術研討會，議程以「全球化的延續或回潮？」為主題，邀請桃園鄭文燦市長，提出其施政藍圖，並以「全球化下的在地治理：桃園「智慧城市」與「亞洲‧矽谷計畫」為題，發表演講。
「亞洲‧矽谷計畫」是新政府上任後，以桃園為平台所推動的計畫，鄭文燦說，「亞洲‧矽谷計畫」不是要複製或移植矽谷，因為矽谷只有一個，但可學習其創新精神及生態，並著重桃園的產學合作，這共分2為部分，一部分要建立創新生態系，包含法規鬆綁、人才資金及創新的引進，這並不限於桃園；另一部分則要推動物聯網（IoT）產業。
物聯網產業指的是軟硬體結合，透過雲端數據，提高管理機制的效能。IoT產業是全球科技大廠發展的方向，也是許多創新的來源，未來IoT將會結合大數據、工業4.0的應用。
鄭文燦分享去年到歐洲荷蘭、法國、英國參訪智慧城市的經驗，他舉例，荷蘭Park20/20創新育成中心是循環經濟園區，園區內所使用的建築材料都可再生利用，並納入各種生活設施，是新型態的創業園區；思科（Cisco）倫敦創新中心及倫敦Second Home創新育成中心，則以非營利方式，提供年輕人創業空間，平均1年半就可產生1間小型創新企業。
鄭市長在法國參訪Systra公司並實際搭乘該公司的輕軌，他談到，若城市要發展輕軌，必須有強大的交通管理能力，桃園未來研議考慮在航空城計畫、桃林鐵路使用輕軌系統。同時，他也前往位於法國南部、有「歐洲矽谷」之稱的格勒諾布爾（Grenoble），考察推動智慧電網與綠能經驗，雙方並簽署「台法推動亞洲矽谷計畫聯合計畫」。
(中時)
關鍵字：矽谷
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