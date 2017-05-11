雪莉遭舊愛諷劈腿 新男友「心累」關帳號

雪莉昨認戀大11歲金民俊。（圖／翻攝自jelly_jilli IG）

網友認為崔子用韓文同音同字的羊腿諷刺雪莉劈腿。（圖／翻攝自choiza11 IG）

韓網友發現雪莉曾和崔子（紅框）、金民俊（紅框）合影。（圖／取自KpopStarz中文網微博）

23歲韓國女星雪莉先前與大12歲男友崔子愛得轟轟烈烈，豈料今年3月驚爆分手，昨(10日)雪莉大方認戀大11歲圈外男友金民俊（音譯），卻遭網友揪出雪莉兩段戀情中似乎有重疊處，崔子5周前的貼文，早在暗諷雪莉劈腿，而金民俊一夕走紅後，今早忽然發文說心累，便關社群帳號改成非公開狀態。

韓國媒體《Dispatch》昨刊出今年情人節2月14日便目擊雪莉與金民俊約會，與交往僅兩個月的說法不合，再加上崔子與雪莉是今年3月6日才宣告分手，令外界質疑雪莉無縫接軌，並發現崔子5周前發出烤羊腿的照片，問：「這是羊腿嗎？」而羊腿的韓文正與劈腿同字，引來網友意會討論，甚至標記雪莉帳號。

而雪莉昨透過公司表示認戀，「因為對方是普通人，所以才採取謹慎態度，不希望給對方麻煩」，今上午金民俊針對相關報導說：「我不是什麼品牌總監，只是一名公司員工，鋪天蓋地而來的報導讓我心裡非常累，身為平凡人，希望大家能尊重我的隱私」，隨即將公開帳號轉為非公開，似乎十分不適應「雪莉新男友」頭銜所帶來的困擾。

同時，韓國網友從其他藝人2015年8月上傳的照片中，驚而發現雪莉當時身邊除了有崔子，另一邊正好站的就是新任男友金民俊，當時大眾僅關注已公開戀情的雪莉與崔子，沒想到3年後發現竟是經典同框，可見雪莉與金民俊確實很早就認識，其他圍觀網友則虧：「不知道崔子看到這張有什麼感覺」、「超尷尬」。

(中時電子報)