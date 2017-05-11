一頭俏麗短髮 喜迎團聚後的第一個母親節

吳采霖送給阿英一頭俏麗短髮，作為母親節禮物。(屏東家扶提供)

32歲阿英頂著一頭亂髮，滿頭皮屑，身上皮膚也都一處處的牛皮癬，令人避之唯恐不及，在母親節前夕，屏東家扶幫助阿英解決長期無法處理的亂髮，由髮型設計師吳采霖操刀，讓她以俏麗短髮模樣和孩子過母親節，不再被人鄙視。

阿英與夫育有5名子女，因經濟問題、孩子發展遲緩，夫妻2人親職能力不足，使得家中3名幼童接受寄養安置。在家扶及縣府兒保社工協助下，夫妻兩的親職能力提升，另孩子在寄養家庭接受早期療育，發展漸進步，經評估孩子可以返家團聚。

然而阿英一頭亂髮和皮屑，總被誤會她是「瘋婆子」，阿英難過地說自己很想要剪掉惱人頭髮，但她一走進美容院就被拒絕，因為牛皮癬和皮屑讓人誤會會傳染，被拒絕幾次後，再也沒有勇氣去美容院，頭髮愈來愈長且赳結在一起，難以洗髮和整理，讓人更害怕靠近。

家扶社工督導黃淑玲將情況分享給吳采霖，她一口允諾協助解決。剪髮過程中，她耐心梳開每一根頭髮，教導阿英如何照顧自己的頭皮，也鼓勵阿英，現代人擁有5名子女是幸福的，一定要努力讓孩子都回到家。

最後送給阿英一頭俏麗短髮，讓她帶著自信笑容到家扶接孩子返家，一起過孩子安置後的第一個母親節。

(中時)