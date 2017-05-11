世大運抽籤 女排籤運佳 男籃與棒球打老韓
台北世大運今日進行團體項目抽籤儀式，女排籤運佳，避開美國、日本、巴西等強敵，棒球與男籃都與韓國同組，將上演中韓對決戲碼。
女排16隊參賽，上屆排名12的中華隊，與哥倫比亞、捷克、法國同組，3隊上屆都沒有參賽，其中以捷克在1995年世大運銅牌最佳。
中華男排上屆闖進最後4強，可惜銅牌戰不敵阿根廷，本屆與日本、巴西、美國、法國同組，日本曾三度奪金，巴西則在2009年摘銀，可說是死亡之組。
棒球8隊參賽，中華、韓國、捷克和法國同在A組，B組有日本、美國、墨西哥與俄羅斯。
男籃上屆分組預賽5戰全敗，最終以7連敗收場，排名22，本屆挾著地主優勢避開了上屆前三美國、德國和俄羅斯，與塞爾維亞、韓國、墨西哥、匈牙利、拉脫維亞同組，男度依舊不小。
女籃16隊參賽，中華、匈牙利、瑞典與智利同組，有機會從分組預賽脫穎而出。
男足方面，中華隊與2013年喀山世大運金牌法國隊同組，另外兩隊是愛爾蘭和墨西哥，傳統勁旅義大利與巴西同在死亡C組。女足，中華、韓國、美國和阿根廷同組，韓國上屆第7，中華第11。
(中時電子報)
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