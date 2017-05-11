中鋼孝親楷模表揚暨績優獎學金頒獎

中鋼今舉行孝親楷模表揚及頒發獎學金。（柯宗緯翻攝）

中鋼公司為慶祝母親節、弘揚孝道美德、協助提升地方教育文化內涵，今（11）日在高雄市立社會教育館舉辦「高雄市小港區慶祝106年母親節孝親楷模表揚暨績優獎學金頒獎典禮」，邀請小港區國中及國小推薦之27位孝親楷模及其家長，與獲得中鋼績優獎學金51位學生代表共同接受表揚，參加的師生及家長共約七百餘人，大家歡聚一堂，場面倍感溫馨。

此次頒獎典禮係由中山國中校長田佳立主持，高雄市政府教育局陳佩汝專門委員、小港區公所林清益區長、小港戶政所歐忠賢主任及小港區各校校長等貴賓親蒞會場向同學們祝賀。

中山國中田校長首先致詞表示，該校辦學一向非常注重品格教育，並強調全人教育的精神主軸，此次很榮幸能夠應中鋼公司之邀，承辦今年孝親楷模表揚活動，正好與學校的宗旨相結合，使在地學子能五育均衡發展。

高雄市政府教育局陳佩汝專門委員致詞表示，感謝中鋼長期以來對小港區各級學校在軟硬體建置上的協助，並對地方教育的重視與付出。同時期勉在場學子對父母表達感恩的心，長大之後同時將這份心意回饋到社會。

中鋼公司公共事務處黃一中處長亦於會中致詞，首先感謝受獎的父母親及家長，因有他們的辛勞付出，讓孝親楷模受獎同學成為同學們的表率。同時亦勉勵在場學生不要忘記時時感恩、惜福，感謝父母養育的辛勞。最後感謝中山國中團隊協助辦理本次表揚典禮，及提供表演節目的中山國中及明義國中學生的熱情參與，也向在場的各位學子、家長祝福「母親節佳節快樂」。

接受表揚的孝親楷模事蹟中，有許多溫馨、感人的例子，例如由漢民國小張祐昇同學，平日和祖母、哥哥相依為命，祐昇雖未與父親同住，但父親每天不論晴雨寒暑的溫馨接送情，讓祐昇在這短暫的接送途中，感受到父親對他的關愛之情，同時將這份親情展現在學校課業以及照顧祖母上，實為同學的表率。祐昇在接受表揚時，大聲對爸爸說出我愛你，對父親感恩之情溢於言表。

另中山國中的謝佳珍同學，父母親工作時數長，經常不在家，加上祖母行動不便，平時都是佳珍陪在祖母身邊忙進忙出及分擔家務，在學校課業也認真上進，是個貼心懂事的孩子，堪為大家的楷模。頒獎時，佳珍同學牽著行動不便的祖母進場，老祖母雖口齒不清，但仍以吃力話語一字字不斷向在場師長表達內心的感謝，此一情景讓與會人員為之感動。

典禮活動過程簡單隆重，在溫馨感人的頒獎儀式後，還特別邀請小港在地的中山國中舞蹈團，以及明義國中弦樂團與管樂團熱情精彩的演出，讓每位出席與會來賓沉浸在優美的音樂響宴中，歡度一個既感人又有意義的母親佳節。

(中時)