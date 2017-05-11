慘不忍睹!遭化武攻擊 敘利亞兒童口吐白沫畫面曝光

化攻過後地上受害者有的已經失去氣息，有的仍在掙扎，畫面觸目心驚。(圖/CNN)

兒童無助地睜大雙眼、口吐白沫的痛苦掙扎著。(截自影片/YouTube)

敘利亞南部的汗舍孔鎮（Khan Sheikhon）上個月初疑似遭到政府軍使用化學武器攻擊，造成該鎮至少92人死亡，化學武器所釋放的毒氣也讓該省瞬間成為人間煉獄，而美國《CNN》近日公布了一段影片，只見許多兒童雙眼無助、口吐白沫，救難人員試圖以水管向受害民眾沖水，試圖洗去他們身上的毒氣，但仍不減受害者臉上痛苦的神情，影片中的畫面慘不忍睹，也讓人看的怵目驚心。

據《CNN》公布的影片中，除了看到敘利亞兒童受到化武攻擊，難受、掙扎的樣子之外，也一揭化武襲擊後，當地診所混亂的景象，一名神情驚恐的父親，抱著年幼的女兒前往診所治療，急問著：「她還活著嗎?」，並向醫生保證自己看到她仍在呼吸，而醫生也在經過診斷後向她解釋，人在死後胸腔內仍有空氣，當空氣流走時會讓身體看起來仍有起伏，但小女孩確實已經死亡，而診所就在剛送走這名經歷生離死別的父親後，診所無預警遭到空襲，讓救援活的進行難上加難。

嬰兒因毒氣攻擊而死亡，家人將他包裹帶去埋葬。(圖/CNN)

空襲後，另一所醫院也是一片混亂，屍袋在診所外面一字排開，因為醫院內必須讓給不斷湧入的傷者使用，因為醫療物品的缺乏，醫生就直接在地上為傷者治療，傷者神情痛苦的吸著氧氣罩，家屬只能在一旁掩面痛哭。之後所有因這場浩劫逝去的生命，還要趕在日落前下葬，許多家屬齊聚墓地送摯愛的親人最後一程。

救援人員將受害者送醫。(圖/CNN)

美國總統川普在這場慘無人道的化學攻擊不久後，發射了59枚巡弋飛彈攻擊敘利亞政府的軍事設施，曾經認為美國不應該介入敘利亞戰爭的他也對此表示，自己在看到敘利亞兒童受難的照片後，讓他想法大改變，也因此下令攻擊，以報復敘利亞總統阿薩德(Bashar al-Assad)發動的化武攻擊。

《CNN》這段影片的公布引起很大的迴響，儘管許多人認為這麼怵目驚心的畫面不應該毫無保留的放送出來，但《CNN》強調其目的是希望人們可以透過影片體會，即使在戰爭中，用化學武器這條紅線事永遠都不應該跨越的，因為化學武器不分士兵還是兒童，也讓人們在生命的最後一刻，面臨不仁慈、沒有快速死亡也沒尊嚴的痛苦。

(中時電子報)