南投工業會會員大會　縣長林明溱鼓勵多元發展

南投縣長林明溱出席南投工業會會員大會，並勉勵廠商多元發展。(沈揮勝翻攝)

南投縣工業會第15屆第1次會員大會暨企業經營者座談會，11日在南崗工業區南崗會堂登場，活動由工業會理事長王勝煌主持，縣長林明溱、縣議員張維華、南投市長宋懷琳、縣府社會及勞動處處長林俊梧、立委許淑華服務處主任黃書杭、馬文君服務處主任黃世榮等人皆出席，感謝廠商為縣民提供許多就業機會，並勉勵廠商多元發展，以應對不斷變動的社會。

會員大會齊聚上百位廠商業者，除了辦理工業會新理事長投票，也邀請縣府文化局長林榮森專題演講，以「南投縣文化藝術產業的今昔與內涵」為主題，提供廠商文化藝術產業的建構與營造生活圈的構想，藉以打造幸福南投。

林明溱表示，歷任理事長都十分關心廠商，遇廠商有問題時，皆積極向縣府尋求解決方法，相信新理事長也會帶領廠商突破各種困境。林縣長也鼓勵廠商開拓多元市場，避免對單一市場過於依賴，若有需要幫助的地方，縣府會盡力協助，期待廠商繼續努力打拼，生意蒸蒸日上。

(中時)