西螺農工畜保科 孩子求學接家業
西螺農工畜保科入學門檻越來越高，本屆高三生已有18人甄選上屏科大產學攜手專班。有趣的是，該校畜產科一半學生家長是畜禽業者，子弟讀畜產科等於準備繼承家業。
雲林縣畜禽飼養約3000場、肉品加工及飼料製造產業近50家，畜禽相關產業需求人力近千人，亟需畜產人才投入產業，紓解缺工壓力。
縣府農業處昨日邀請雲縣土雞專家立瑞畜產有限公司、養鴨達人台野畜產公司、在地肉牛產業芸彰牧場、養豬結合文創祥圃公司、優質飼料精料匯軒公司等畜禽產業，與西螺農工畜保科學生座談。
西螺農工畜保科高達一半學生家裡從事禽畜養殖，男女學生們就學期間認真吸收知識，本屆高三生35人已有18人確定直升屏東科技大學產學攜手專班，還有1人高中屏科大獸醫系。
校長蔡天德表示，屏科大特別欣賞西農學生，評價是肯做、虛心、客氣，母校也以他們為榮。
蔡天德說，雲林縣、彰化縣許多禽畜業家長想栽培孩子接家業，卻苦於學科成績差1、2分-而飲恨，未來將針對畜產科「特色招生」，學生家庭取得縣政府發給禽畜場登記證明者，將予以加分入學。
今年一名學生立志讀西螺農工畜保科，無奈超額比序時差門檻一分，目前先就讀別科等候有人轉學出去，但本屆高一生很能吃苦耐勞不怕髒，迄今無人轉學。
(中時)
關鍵字：西螺農工
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