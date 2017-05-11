以糖果引誘女童企圖性侵 假釋犯遭判4年6月

48歲鄭姓男子去年底假釋期間，竟在屏東一處夜市旁的廟宇，以糖果引誘6歲女童進入公廁企圖性侵，女童當時尖叫呼救，父親聞聲趕到現場，鄭男趁亂逃逸，事後自知難逃法網於是向警方投案，屏東地院今依性侵未遂判處鄭男4年6月徒刑，全案可上訴。

(中時)