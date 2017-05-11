A股再現觸底回升 滬深股指溫和收紅

新華社報導，經歷了前一交易日的調整之後，11日A股再現觸底回升。滬深股指在石油燃氣、建築工程等權重類股的拉動下雙雙收紅，不過漲幅較為有限，兩市成交穩步放大至近4,300億元。

承接前一交易日下跌慣性，上證綜指當日以3,036.79點低開，午市開盤後更一路下探3,016.53點的本輪調整新低。此後滬指開始震盪回升，並成功轉為紅盤，收盤為3,061.50點，上漲8.72點，漲幅為0.29％。深證成指收報9,776.45點，漲19.64點，漲幅為0.20％。

行業類股表現不佳，大部分收跌。綜合類、化肥農藥、農業等類股走勢較弱。但石油燃氣、建築工程、銀行3大權重類股漲幅領先，成為拉動指數翻紅的主要因素。

(工商)