雲林首次大型就業博覽會13日登場 6成是雲林在地工作

斗六市三好國際酒店將徵求月薪65K到90K的營運副總經理，分署長柯呈枋（右三）、雲林縣勞工處長林慧如（左三）、雲科大校長楊能舒（右二）特地為他們打氣。（周麗蘭攝）

雲林人口不斷外流原因之一是工作難找，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署13日將首次在雲林科技大學舉辦雲嘉南區大型就業博覽會，65家廠商提供3500個職缺，其中6成工作地點在雲林。

勞動部每年會在雲、嘉、南舉辦年度最大場就業博覽會，首次落腳雲林，11日舉行記者會宣傳，希望待業中民眾趁此機會找到合適的工作。

分署長柯呈枋表示，這次廠商提供的高階職缺超過三分之一，求職者要多花時間了解自己的需求及目標，直接與廠商面對面，加速成功錄取的機會。

此次參與徵才的65家廠商，雲林廠商多達38家，在地職缺就有2170個，占總職缺數62%，包括正在斗六工業區建廠的義美食品，也提供將近200個職缺，預料將是人氣攤位。

去年營運的斗六市三好國際酒店也開出65K至90K徵月薪徵求營運副總經理，餐飲部副總經理李芳表示，三好從傳統產業走向精緻產業，經過幾波人事調整，很需要在地人才加入，希望召募有共識、向心力的員工成為種子教官。

(中時)