廣州服務老人 建立關愛地圖

廣州市民政局日前通報：針對城市人口的老齡化和獨居、空巢、失能等老年人問題越來越突出，《廣州市加強獨居、空巢、失能等老年人關愛服務體系十條措施》正式印發實施，以構建多層次、多支撐、多主體的特殊群體老年人關愛服務體系。

人民網11日報導，廣州市將啟動全市獨居、空巢、失能等特殊群體老年人摸查工作，建立動態管理數據庫和「關愛地圖」﹔將特殊群體老年人服務納入社區網格化服務管理基礎事項，定期巡訪﹔社區居家養老服務覆蓋全部有需要的特殊群體老年人﹔資助特殊群體老年人使用「平安通」服務和展開家庭無障礙改造。

為特殊群體老年人入住養老機構開辟綠色通道，將符合條件的特殊群體老年人納入長期護理保險保障範圍，為特殊群體老年人提供方便、快捷、適宜的醫療衛生服務。

(旺報)