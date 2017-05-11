基隆》陸籍女子燒炭自盡 要夫照顧好孩子

李女在家燒炭身亡，讓孩子過了一個最悲傷的母親節，詳情交由基隆地檢署偵辦。（張穎齊攝）

悲傷母親節！基隆一名大陸籍李姓女子嫁來台灣多年，與丈夫育有1名就讀幼稚園的兒子，10日傍晚兒子放學後等不到媽媽來接，園方告知親友來接孩子後，在基隆住家發現李女已燒炭身亡，還在客廳留下遺書要先生照顧好兒子。

昨天晚上6時許，李女的兒子幼稚園放學，遲遲等不到母親來接，園方打電話聯繫李女的小叔，小叔趕緊接孩子回家查看，卻發現她躺在廁所浴缸內，一旁擺有燒盡的碳灰、鐵架，不論怎麼叫喚都沒反應，警消到場後發現已無生命跡象。

「媽媽不要丟下我！」兒子回家發現躺在浴缸內的媽媽奄奄一息，當場崩潰大哭。不久李女的丈夫也趕到家，看到亡妻也痛哭失聲，抱著兒子相擁而泣，並發現客廳桌上留下一封李女的親筆遺書，信上寫著「老公，要好好照顧兒子。」

警方到場後，初步排除外力介入，也在客廳桌上發現李女的遺書，內容提到她很愛丈夫，自殺是因為自己想不開，與老公無關，也交代老公要好好照顧兒子。

檢警調查顯示，31歲的李女和李姓男子結婚多年，嫁來台灣後定居在基隆，2人育有1個唸幼稚園的兒子，家人間互動都正常，一家三口很溫馨。但後來李男因工作緣故調到新北板橋上班，李女被迫與老公分開，加上思鄉情切，讓她非常鬱悶，進而想不開。

警方表示，現已報請檢察官相驗釐清死因，詳細結果由基隆地檢署所偵辦。

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(中時)