招財好運到！「南瓜招財貓」啤酒季節限定推出

季節限定復刻版「南瓜招財貓」啤酒。（圖片提供／SUNMAI）

精釀啤酒品牌SUNMAI季節限定復刻版「南瓜招財貓」啤酒，濃濃南瓜風味與精釀啤酒混搭，創造全新風味。

新品「南瓜招財貓」啤酒加入日本栗子南瓜與台灣金瓜製作，佐以肉桂、丁香與肉豆蔻等香料提味，入口前味南瓜清甜味直衝味蕾，香料與啤酒麥香在口中混合，口感層次有變化。即日起於頂好超市、Jason’s Market與SUNMAI CUBE同步販售，想嘗鮮消費者不可錯過。

「南瓜招財貓」啤酒外瓶結合象徵財運的南瓜與招財貓設計，瓶身印製「BE A BILLIONAIRE」文字，可愛招財貓帶來好運與錢財，不僅好喝順口更是拍照打卡必備小物。

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(中時)