郝龍斌批中南部軌道建設無意義 劉世芳KUSO影片諷刺
電視劇《甘味人生》假人頭橋段最近在網路瘋傳，綠委劉世芳團隊緊抓時事哏，模仿拍攝影片《前瞻人生》，將原本的假人頭換成國民黨主席候選人郝龍斌面具，諷刺郝日前說「在中南部蓋捷運沒意義」，諷刺「沒有人可以看得出來，這是國民黨妨礙高雄進步的陰謀」。
這部49秒影片《前瞻人生》第648集（648為網友對劉世芳的代稱，來自她名字諧音），完全模仿《甘味人生》韓博士製作假人頭的情節，一開頭劉世芳助理詢問：「韓博士，我上次請你做的那個，阻擋前瞻計畫的模型，你做得怎樣呢？」
飾演韓博士的助理拿出的模型，卻戴著郝龍斌面具，背景音則配上郝龍斌日前公開說：「（經費）拿去做一些沒有意義的中南部的軌道運輸」，之後對白說：「韓博士，真正是厲害，沒有人可以看得出來，這是國民黨妨礙高雄進步的陰謀」。
劉世芳稍早在臉書粉絲專頁「高雄芳城市」貼文，指辦公室助理發揮創意，模仿最近當紅影片，諷刺日前郝龍斌「在中南部蓋捷運沒有意義」的言論，只要是中南部人聽了都生氣。
劉世芳強調，拍攝影片目的是希望國民黨看了這段影片後，能夠迷途知返，不要再阻擋事關台灣區域平衡發展的前瞻基礎建設計畫。
(中時)
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