台南新市圖書館頂樓 1男自焚身亡

台南新市圖書館下午4時許傳出火警，竟有男子在樓頂自焚。（莊曜聰攝）

警方封鎖現場，未發現遺書。（翻攝照片）

台南新市圖書館下午4時40分突然傳出火警，從頂樓竄出白煙，圖書館人員連忙疏散館內民眾，消防局接獲報案，出動新市、善化、南科等11車25人前往，消防人員上樓一看赫然發現是一名中年男子在上頭自焚，身上還冒出火煙，連忙以乾粉滅火器撲滅，但該名男子已經明顯死亡，警方趕到並封鎖現場，死者身旁留有拖鞋但未發現遺書，正在進行調查以釐清案情。

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(中時)