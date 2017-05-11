大甲殯儀館小靈堂像烤箱 中市議員批：熱死活人？
酷暑受不了，市議員吳敏濟11日在質詢時表示，大甲殯儀館舊小靈堂無泠氣空調，室溫常超過35度，往生者家屬守靈時不只拭淚水，還要猛擦汗水，建議小靈堂分設冷氣電表，使用者付費。民政局長蔡世寅表示，將全面裝置舊館冷氣，另編列60萬元改善禮廳冷氣。
吳敏濟日前帶著溫度計，前往大甲殯儀館小靈堂前進行實測，早上氣溫就逼近35度，中午天氣飆升到38度，部分殯葬業體恤喪家，自備發電機及電風扇服務喪家，但效果畢竟有限。
「守靈家屬傷心之餘，又汗流浹背飽受煎熬！」吳敏濟批評民政局不重視往生者家屬權益，要求盡速改善，期待民政局拓寬聯外道路及增設小靈堂空調，提升服務品質，讓往生者有尊嚴。
市議員李榮鴻、吳敏濟等人也建議市府盡快改善大甲殯儀館交通狀況，憂心聯外道路過於狹窄，影響送葬隊伍進出。
蔡世寅表示，改善大甲殯儀館各項殯葬設施，已完成整平舊館道路及小靈堂前廣場道路、改善家屬休息室空間，將全面裝置舊館冷氣，裝置大甲殯儀館新館禮廳冷氣，預計今年6月完成發包，新館小靈堂增設隔熱設施，設置採光罩及增設壁扇，解決新館靈堂夏季悶熱問題。
(中時)
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