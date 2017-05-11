山西省委書記駱惠寧 會見郭台銘

山西日報報導，山西省委書記駱惠寧日前在太原會見了富士康科技集團總裁郭台銘一行，就進一步深化雙方合作進行交流。郭台銘表示，時隔兩年多再次回到家鄉，看到家鄉發生的積極變化，感到由衷的高興。他說，將組建團隊認真謀劃，推動一批高新技術項目在山西布局。

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